التوصية بغلق 10 منشآت غذائية غير مرخصة خلال حملة لصحة الإسماعيلية (صور)

تحرير 16 محضر مخالفة

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية شنت حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة المرور على 15 منشأة غذائية في الإسماعيلية، شملت محال للأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحال بيع الأغذية على مستوى المحافظة.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملات على المنشآت الغذائية

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن الحملة أسفرت عن إعدام 25 كيلو أغذية و15 لترا من السوائل لوجود تغيُّر في الخواص الطبيعية، وتحرير عدد 16 محضر مخالفة منها: تحرير 6 محاضر شهادة صحية و10 محاضر نظافة عامة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

التوصية بغلق منشآت غير مرخصة

بالإضافة إلى التوصية بالغلق لعدد 10 منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خلال أيام العيد، موكدًة أنه لا تهاون مع المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.