فرق 100 مليون صحة تواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات (صور)

تواصل الفرق الطبية التابعة لمبادرة 100 مليون صحة في محافظة الإسماعيلية، تقديم خدماتها الطبية خلال عطلة اجازة عيد الفطر المبارك، بأماكن التجمعات والمتنزهات وفق خطة التأمين الطبي لمحافظة الإسماعيلية.



وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تواجد وانتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بكافة أماكن تجمعات المواطنين، وذلك وفق خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جانب من تواجد الفرق، فيتو

جانب من تواجد الفرق، فيتو

عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها خلال شهر رمضان

وقالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تمكنت من تقديم خدماتها الطبية لأكثر من 14220 مواطن خلال شهر رمضان المبارك بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 10419، ومبادرة صحة المرأة لعدد 8378 سيدة، السمعيات 1842، متابعة حوامل 953 سيدة، مبادرة أم وجنين 356 حالة.

جانب من تواجد الفرق، فيتو

جانب من تواجد الفرق، فيتو

مواصلة تقديم الخدمات خلال عيد الفطر

وأضافت الدكتورة هبه جودة منسق المبادرات ومدير إدارة الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بالإسماعيلية أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة ستواصل تقديم خدماتها ايام اجازة عيد الفطر المبارك بالحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة.



جانب من تواجد الفرق، فيتو

جانب من تواجد الفرق، فيتو

وذلك وفقا لجدول خطة التأمين الطبي لأيام الأعياد، وبالتنسيق مع الدكتورة بثينة بركات مدير ادارة القوافل العلاجية والدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية،وتُقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر والاعتلال الكلوي) من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى.

جانب من تواجد الفرق، فيتو

جانب من تواجد الفرق، فيتو

جانب من تواجد الفرق، فيتو

انعقاد غرفة الطوارئ

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إلى انعقاد "غرفة الطوارئ والأزمات" برئاستها وحضور أعضاء لجنة الأزمات وتلقى الغرفه أى شكاوى او بلاغات على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وقيام فريق إشراف المديرية بالمرور على المنشآت الطبية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتواجد الفرق الطبية وتوافر أرصدة الأدوية والمستلزمات.

كما شكلت إدارة العلاج الحر لجنة للمرور على المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ وللتأكد من انتظام سير العمل بها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

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