تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية يديرها عامل فى الفيوم



وعقب تقنين الإجراءات، اقتحمت قوات الشرطة الورشة وضبط المتهم، وألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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