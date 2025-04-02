الرعاية الصحية في الإسماعيلية تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال عيد الفطر (صور)

عقدت غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا برئاسة الدكتور"محمد جبريل"، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية،لمتابعة خطط الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بالمنشآت فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور "أحمد السبكي"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، برفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية في الإسماعيلية خلال الأعياد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية.

جانب من الاجتماع، فيتو

مراجعة خطط المرور

استهدف الاجتماع مراجعة خطط مرور الفرق الإشرافية على المستشفيات والوحدات الصحية في الإسماعيلية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مع التركيز على تعزيز إجراءات مكافحة العدوى وفق أحدث المعايير، كما تم خلال الاجتماع متابعة جداول عمل المستشفيات.

جانب من الاجتماع، فيتو

والتأكد من توزيع الأطقم الطبية والتمريضية وفقًا للاحتياجات الفعلية، لضمان تغطية جميع الأقسام الحيوية على مدار الساعة.

جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة التعامل مع الطوارئ

كما تمت مناقشة آليات الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة العيد، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المستشفيات وغرفة الطوارئ المركزية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جانب من الاجتماع، فيتو

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