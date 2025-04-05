الحكومة تواصل استعداداتها لبدء موسم الحج.. مناقشات مطولة بالسعودية لغرفة شركات السياحة لبحث أماكن تسكين ضيوف الرحمن.. والصحة تعلن التطعيمات المطلوبة من المسافرين

تواصل الحكومة استعداداتها لـ موسم الحج لعام 1446هـ / 2025، حيث أعلنت الوزارة المنظمة لبرامج الحج والممثلة في وزارة الداخلية والمنظمة لقرعة حج الداخلية وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة لقرعة حج الجمعيات الأهلية ووزارة السياحة والآثار المنظمة لقرعة الحج السياحي عن اتخاذ عدد من الإجراءات لبدء التفويج.

التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج خاصة فيما يتعلق بالحصول علي التطعيمات اللازمة للحجاج، حيث اشتملت التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تطعيم الالتهاب السحائي والحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس الالتهاب السحائي، ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية للكشف الطبي على الحجاج

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات، وتوصي وزارة الصحة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أنه سيتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، عن الأماكن التي اعتمدتها وزارة الصحة والسكان لتقديم التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام للموسم الجاري.

المستشفيات المعتمدة لتقديم تطعيمات موسم الحج

وأوضحت الغرفة في خطابها المرسل لشركات السياحة العاملة بموسم الحج، أنها تلقت كتابا من وزارة الصحة والسكان بالمستشفيات المعتمدة علي مستوى الجمهورية لتقديم التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، قبل السفر الي السعودية لعمل مناسك الحج.

من جانبها عقد وفد غرفة شركات السياحة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين السعوديين استعدادا لموسم الحج واستضافة حجاج الشركات والاتفاق على الخدمات المقدمة لهم خاصة بالمشاعر المقدسة، حيث عقد الوفد لقاءً مهما ومطولا مع مسئولي شركة مشارق الماسية السعودية لخدمات الحجاج، وهي المطوف السعودي الذي فاز بعقد خدمة حجاج برامج الحج السياحي الخمس نجوم، وكذلك برامج الحج البري، وتم خلال اللقاء استعراض كافة تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج والإجراءات التي اتخذتها شركة الطوافة لخدمة الحجاج المصريين.

بحث الخطوات التنظيمية لاستقبال حجاج قرعة الحج السياحي

وحرصت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة على لقاء مسؤولي الغرفة والشركة السعودية قبل اجتماعهم الفني، وأكدت حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لخدمة حجاج السياحة، كما طالبت الجانبين بضرورة الالتزام بالضوابط التي أصدرتها الوزارة لتنظيم الحج السياحي هذا الموسم وضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، مؤكدة استعداد الوزارة للتدخل ومساعدة الشركات المصرية والمطوفين السعوديين لحل أية مشاكل تواجههم.

إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي

وبحث وفد الغرفة ومسؤولي شركة الطوافة السعودية الخطوات المقبلة من إجراءات تنفيذ الحج بعد توقيع العقد بين الجانبين وإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي، وأكد مسؤولو الغرفة خلال الاجتماع الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع السياحي بكافة برامج الحج خاصة الحج البري المنوط به شريحة من المواطنين من متوسطي الدخل، وطالبوا بضرورة تقديم خدمات متميزة لحجاج البري بمخيمات منى وعرفات، ومن جانبهم أعرب مسئولو الشركة السعودية عن سعادتهم بخدمة الحجاج المصريين لأول مرة رغم عملهم منذ سنوات في مجال الطوافة وخدمة الحجاج، مؤكدين أن الحج المصري ذو طبيعة خاصة ويعد عملا مهما لأي شركة طرافة سعودية.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ويسري السعودي ووليد خليل عضوي اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وأسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، وساهر سليم مسؤول السياحة الدينية بالغرفة، وشارك من الجانب السعودي كل علي حسين بندقجي رئيس شركة مشارق الماسية لخدمة الحجاج، وبندر عبد الرحمن دمنهوري نائب رئيس الشركة، ومحمود عقيل دمنهوري عضو مجلس الإدارة ومستشار الشركة، وعماد فيصل فطاني عضو مجلس الإدارة، وريان ميمني مدير المسار الإلكتروني وأحمد سليماني مدير قطاع النقل بالشركة.

اختيار مراكز خدمة الحجاج

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على عدة بنود مهمة يبدأ تنفيذها المرحلة المقبلة، منها إنشاء مجموعات عمل من الجانبين في كافة الخدمات لفتح حوار وتشاور مستمر خاصة فيما يخص اختيار مراكز خدمة الحجاج التي ستعمل في مخيمات السياحة ، والاتفاق على التحرك الفوري والعاجل لحل أية مشاكل تواجه استلام الأرض المخصصة لحجاج السياحة وتوفير الأماكن التي تقدمت لها الغرفة مبكرا نظرا لتميزها، كما تم الاتفاق على وضع برامج مشتركة من الجانبين لتوعية الحجاج على أن تبدأ التوعية من مصر وقبل سفر الحجاج، وفيما يخص الحج البري اتفق الجانبان علي ضرورة تميز مخيماتهم بمني وعرفات من حيث مكان المخيم وحداثة الخيام من مادة صنعها وأجهزة التكييف وعدد دورات المياه وجودتها، بجانب تميز خدمات الإعاشة من وجبات ساخنة ومشروبات وخلافه.

تحديث كافة الخدمات المقدمة لحجاج قرعة الحج السياحي

وفيما يخص برامج الحج السياحي الخمس نجوم والتي تقوم بتنفيذها أيضا شركة مشارق الماسية فقد اتفق الجانبان تحديث كافة الخدمات المقدمة بتلك البرامج بما يتناسب مع سمعتها وتكلفتها، واختيار أفضل المربعات بمشعري منى وعرفات لتكون في مقدمة النفرة بعرفات وقريبة من جسر الجمرات بمنى، وأن يراعي فيها تلافي أية سلبيات حدثت المواسم السابقة، كما تم الاتفاق كذلك على اختيار أفضل وأشهر مراكز خدمة الحجاج للعمل بمخيمات الخمس نجوم وأن تكون تلك المراكز ذات خبرة معروفة وتميز في خدمة الحجاج.

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