السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، تخصيص أغلب التاشيرات لبرامج الحج الاقتصادية، و36 ألف تأشيرة للحج السياحي منذ جائحة كورونا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025، وذلك بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك تنفيذًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد إجراء القرعة الإلكترونية، وتم إجراء القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

مراسم إعلان قرعة الحج السياحي

وشارك في الحضور أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وممثلين عن كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية، إلى جانب ممثلي بعض شركات تقديم الخدمات بالمشاعر بالمملكة العربية السعودية.

وخلال كلمتها نقلت سامية سامي تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وتمنيات بأن يشهد هذا العام موسم حج ناجح ينعم فيه حجاج السياحة بخدمات متميزة، مشيرة إلى حرص توجيهاته المستمرة ودعمه الكبير لكل جهد يصب في خدمة حجاج بيت الله الحرام خاصة في البرامج الاقتصادي والبري وتحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره والعمل ليل نهار على حل أية مشاكل تواجه شركات السياحة.

وأشارت إلى تكاتف وتضافر كافة الجهود من الوزارة والغرفة وجميع الوزارات والجهات والمسئولين المعنيين لتذليل أي عقبات أمام أداء حجاج شركات السياحة للفريضة بكل راحة ويسر وأمان، لافتة إلى الدور الهام للقنصلية السعودية في مصر ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تتوانى عن حل أية مشكلة تواجه الحجاج المصريين.

تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج

وتحدثت سامية سامي عن حرص الوزارة كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج اتساقًا مع تطوير سبل تنفيذ برامج الحج المختلفة، مؤكدة على أن الوزارة لا تألو جهدًا لتحديث نظم العمل بها للتسهيل على شركات السياحة ولمواكبة كافة نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمرة بما يصب في خدمة الحجاج.

وأوضحت سامية سامي أن هناك إقبالًا من المواطنين على الحج السياحي ثقة فيه وفي الخدمات التي يتم تقديمها، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم بلغ عدد 58093 مواطنًا منهم نسبة 56.2% من الإناث، ونسبة 43.8% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 41228 مواطنًا بنسبة 71% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 8605 مواطن بنسبة 14.8% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8260 مواطن بنسبة 14.2% من إجمالي المتقدمين.

وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1236 شركة سياحة من بينهم 788 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و218 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية وتوجيهات وزير السياحة والآثار على مراعاة كافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

خطوات الحصول علي نتيجة قرعة الحج السياحي

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها. كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية عن البوابة المصرية للحج من هنا.

وأضافت سامية سامي، أنه عقب إجراء القرعة الإلكترونية سيتم الاستمرار في تسجيل الكيانات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات معًا، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية، على أن تنتهي شركات السياحة من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل و15 شعبان 1446.

جدير بالذكر أن شريف فتحي، كان قد اعتمد في نوفمبر الماضي الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره. وكان قد تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي ولمدة شهر.

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