قرار جديد من السياحة بشأن الفائزين بقرعة الحج السياحي

عممت غرفة شركات السياحة خطابا دوريا جديدا على شركات السياحة العاملة بموسم الحج لموسم 2025، بشأن تحصيل قيم برامج الحج السياحي من الحجاج الفائزين بالقرعة.

سداد قيم برامج الحج السياحي

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية اشترطت سداد قيم الخدمات للحجاج على المسار الإلكتروني أولًا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة، وطالبت شركات السياحة بسرعة تحصيل قيم برامج الحج من الحجاج الناجحين اعتبارا من ظهور نتيجة القرعة وبحد أقصى 15 يومًا من تاريخ إعلان القرعة، وذلك وفقًا للبند سادسًا من الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج.

سداد أسعار برامج الحج السياحي

وطالبت الغرفة شركات السياحة بسرعة التواصل مع الناجحين بقرعة الحج السياحي وإبلاغهم بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم، مشيرة إلي أن التأخر في السداد سيؤثر سلبًا على إتمام باقي الإجراءات وجودة البرامج، ويضع أمام الشركات عقبات كبيرة في التنفيذ.

وبدأت وزارة السياحة والآثار تحديد باقي الخطوات التنظيمية لقرعة الحج السياحي، وذلك بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين المسافرين لعمل المناسك.

شروط وزارة السياحة والآثار لتسجيل التضامنات

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم بدء تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات معًا حتى 5 يناير،حيث يتم عمل التضامنات علي أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد 500 حاج شامل حصة الهيئات وباقات الحج المتميزة، على أن يقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معًا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.

خطوات وزارة السياحة والآثار لتسجيل التضامنات

وحددت غرفة شركات السياحة الخطوات التفصيلية بآلية إجراء التضامن بين الشركات من خلال اتباع عده خطوات وهي:

الدخول علي موقع غرفة شركات السياحة

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار I am not a robot والضغط على زر دخول.

اختيار السياحة الدينية

الضغط على زر التضامنات.

في حالة كون الشركة رأس تضامن فإنها تقوم بالضغط على زر تحديد الشركة كرأس التضامن.

تقوم الشركة بملء البيانات المطلوبة ورفع النموذج الخاص بالشركة رأس التضامن يتم تحميل المستندات في خانة مستندات أخرى حال رغبتكم في ذلك كما يمكن تحميل أكثر من مستند بها ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.

يتم بعد ذلك اختيار الشركة المتضامنة من زر إضافة شركات متضامنة للشركة رأس التضامن.

يتم كتابة رقم ترخيص الشركة المتضامنة ثم الضغط على بحث برقم الترخيص ثم الضغط على زر إضافة للتضامن.

تقوم الشركة المتضامنة بالدخول على موقع الغرفة وإتباع الخطوات من 1 إلى 3 المشار اليه بعاليه ثم الضغط على موافقة الشركات المتضامنة على طلب التضامن من رأس التضامن.

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