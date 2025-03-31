وكيل الصحة بسوهاج يتابع جهود الفرق المتنقلة لتوعية المواطنين بالميادين والمتنزهات

حرص الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي المتابعة الميدانية لأعمال الفرق المتنقلة والمكلفة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية بجانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين أثناء الاحتفال بالعيد وذلك بالحدائق والمتنزهات والميادين.

وتفقد الدكتور عمرو دويدار يرافقه الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية، الفرق الطبية المتواجدة بميدان الثقافة بمركز سوهاج.

وأكد “دويدار” أن هذه الفرق تقدم خدمات المبادرات الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة فضلًا عن توعية المواطنين وتثقيفهم حول أهمية الفحوصات الدورية والاكتشاف المبكر للأمراض مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي والأمراض غير السارية، وذلك لضمان وصول الخدمات إلي جميع فئات المجتمع.

كما أوضح دويدار أن الدفع بالفرق المتنقلة خلال الاحتفالات بالأعياد يأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وجعلها أكثر قربا من المواطنين لا سيما في أماكن التجمعات والأماكن ذات الكثافة العالية، كما أثنى على الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي في تقديم رعاية صحية شاملة، موجهًا بصرف مكافأة تشجيعية لفريق التوعية والتثقيف الصحي لتميزهم وتفانيهم.

ودعا " دويدار" المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية من خلال المبادرات الرئاسية، مؤكدا استمرار تقديم خدمات المبادرات بجانب خدمات التوعية والتواصل المجتمعي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وخطة مديرية الصحة التي تهدف الي التيسير على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية مع تعزيز الوعي الصحي بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة بمحافظة سوهاج.

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