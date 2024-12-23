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"العليا للحج والعمرة": تحديث مستمر لضوابط الحج السياحي خدمة لضيوف الرحمن

سامية سامي رئيس اللجنة
سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة
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أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن الوزارة تسعي لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج قرعة الحج السياحي، مؤكده  تكاتف الجهود لتقديم كل الدعم والعون لإنجاز المهمة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 


ووجهت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة خلال كلمتها بحفل إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي، الشكر لرئيس مجلس الوزراء علي دعمه الذي لا يتوقف لخدمة  المصريين من ضيوف الرحمن، وكذلك أجهزة وزارة الداخلية خاصة الشئون الإدارية والقنصليات السعودية بمصر ودورها المهم في مساندة جهود خدمة حجاج بيت الله الحرام.

واكدت سامية سامي دور وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي لا تتوانى طوال الموسم عن حل أية مشكلة تواجه حجاج قرعة الحج السياحي من خلال الإعداد للموسم أو خلال أداء الحجاج للفريضة، كما توجهت بالشكر إلى وزارة الطيران المدني بمصر وكافة شركات الطيران العاملة في نقل الحجاج.

تحديث ضوابط الحج السياحي

واوضحت أن وزارة السياحة والآثار تحرص كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج اتساقا مع تطوير سبل تنفيذ البرامج، حيث لا تألو الوزارة جهدا في تحديث نظم العمل بها للتسهيل على الشركات ولمواكبة كافة نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمرة.

وتابعت أن جهود الوزارة أسفرت عن  وضع ضوابط حاكمة لم تترك شيئا للصدفة، وركزت في كل بنودها على ما يخدم الحجاج ويسهل من مهمة الشركات في خدمتهم وراحتهم، مؤكده علي الإقبال الكبير من المواطنين على الحج السياحي ثقة لما فيه من الخدمات التي يتم تقديمها والتي تأتي كلها تحت الإشراف الكامل والرقابة المستمرة من وزارة السياحة والاثار.

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