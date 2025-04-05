السبت 05 أبريل 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، شهد  سعر جرام الذهب تراجعا بنحو 40 جنيها بحركة تعاملات صباح اليوم السبت 5 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.  

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلى وفق اخر تحديث.

اقرا التالى: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

مؤشر الذهب يواصل الهبوط عالميا عقب قرارات ترامب الجمركية

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5000 جنيها “للبيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4380 جنيهات “للبيع”. 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3750 جنيها “للبيع”.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2920 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 12

سعر جرام الذهب  عيار 12، سجل 2502 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 9

سعر جرام الذهب  عيار 9، سجل 1877 جنيها “للبيع”.

اقرا التالى:الذهب بكام فى الصاغة اليوم 

 

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الذهب  

 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

 ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب  ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

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