مؤشر الذهب يواصل الهبوط عالميا عقب قرارات ترامب الجمركية

أونصة الذهب، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 ابريل 2025 إلى 3037 دولارا للأونصة بعد قرارات ترامب بفرض الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

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مؤشر الذهب - فيتو

الذهب في المعاملات الفورية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بلغ 3037 دولارا للأونصة وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة أمس الأربعاء، كما ارتفعت بنسبة تزيد على 18% منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم يقول المتخصصون إنه يعكس المخاوف المتزايدة في شأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.

التداول على مؤشر الذهب - فيتو

استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية

ودفع ارتفاع أسعار الذهب عديدًا من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام، وقال محللون في "أو سي بي سي"، حسب “ اندبندنت عربية ” في الوقت الحالي ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية في شأن الرسوم الجمركية ولا نزال متفائلين في شأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".

3300 دولار للأونصة بنهاية العام

كما رفع كل من "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" و"يو بي أس" أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع "جولدمان" أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار.

جدير بالذكر يتوقع "بنك أوف أمريكا" حسب “اندبندنت عربية” أن يتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة عام 2025 و3350 دولارا للأونصة عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة عام 2025 و2625 دولارا للأونصة عام 2026.

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