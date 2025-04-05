إصابة 5 أشخاص في حريق منزل مكون من طابقين ببئر العبد شمال سيناء

أصيب 5 اشخاص في حريق منزل مكون من طابقين في قرية الخروبة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

حريق شقة سكنية ببئر العبد شمال سيناء

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق الدور العلوي من منزل مكون من طابقين في قرية الخربة التابعة لمدينة بئر العبد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منزل مكون من طابقين حيث أصيب 5 أشخاص بالاختناق نتيجة الحريق.



وأصيب “ شعيب إسماعيل محمود، 35 عامًا، مصطفى عبد الرحمن عطا الله، 19 عامًا، بلال صالح محمد، 13 عامًا، عمر سليمان سليمان، 16 عامًا”، باختناق نتيجة الحريق، كما أصيب “عطا الله عبد الرحمن عطا الله”، 20 عامًا، بحروق بالكتف اليمنى والظهر من الدرجة الأولى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.