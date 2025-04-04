انفجار إسطوانة بوتوجاز وراء حريق ورشة أسفل عقار سكني بإمبابة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اندلاع حريق داخل فى ورشة أسفل عقار سكنى فى منطقة إمبابة، بعد إصابة 3 اشخاص، ونقلهم إلي المستشفي.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق انفجار اسطوانة بوتوجاز فى ورشة أسفل عقار سكنى، مما تسبب في اندلاع الحريق.

حريق ورشة في إمبابة

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة امبابة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بشارع المطار.

انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات إطفاء، وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل ورشة بالطابق الأرضي للعقار رقم 21 بجوار ميدان الشجرة.

أسفر عن الانفجار سقوط 3 مصابين أحدهم يدعى "عمر.ا." 32 عاما ببتر باليد اليسرى وتهتك بالبطن ونقل إلى مستشفى قصر العيني فيما استقبل مستشفى إمبابة العام مصابان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.