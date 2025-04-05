وثقه عامل ديلفري، ضبط أبطال فيديو الاعتداء على شاب بالبساتين

ألقت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 5 أشخاص متهمين بالتعدي على شاب في أحد شوارع الرئيسية التابعة لقسم شرطة البساتين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.



بدأت الواقعة مع تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بالتعدي بالضرب على شاب، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة البساتين.

وبناءً على التحريات، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح مع الشاب المعتدى عليه.

كما تم ضبط الشخص المسؤول عن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه عامل توصيل طلبات (ديلفري)، مقيم بدائرة القسم ذاتها.

وأقر خلال التحقيقات بأنه نشر المقطع دون علم مسبق بظروف أو خلفيات الواقعة، ولم يكن يدرك أنه يساهم في نشر محتوى يتضمن اعتداءً.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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