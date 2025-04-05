السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وثقه عامل ديلفري، ضبط أبطال فيديو الاعتداء على شاب بالبساتين

القبض علي متهمين
القبض علي متهمين اعتدوا علي شاب بالبساتين، ،فيتو

ألقت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة القبض علي  5 أشخاص متهمين  بالتعدي على شاب  في أحد شوارع الرئيسية التابعة لقسم شرطة البساتين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.


بدأت الواقعة مع تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بالتعدي بالضرب على شاب، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة البساتين.

وبناءً على التحريات، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح مع الشاب المعتدى عليه.

كما تم ضبط الشخص المسؤول عن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه عامل توصيل طلبات (ديلفري)، مقيم بدائرة القسم ذاتها.

وأقر خلال التحقيقات بأنه نشر المقطع دون علم مسبق بظروف أو خلفيات الواقعة، ولم يكن يدرك أنه يساهم في نشر محتوى يتضمن اعتداءً.


وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات المباحث الجنائية لقسم شرطة البساتين مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

قائمة جديدة لأسعار جبنة رودس، والتطبيق اليوم

حقيقة توقيع عقوبة على ربيعة وعاشور بعد مشادة مباراة الهلال السوداني (فيديو)

أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

شاهد أهداف مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

منوعات

المزيد

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

المزيد

خدمات

المزيد

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية