كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب على طالب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بمدينة الشروق.

وصلة مزاح تنتهي بتمزيق وجه طالب في الشروق



بالفحص تبين تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بكدمات متفرقة بالوجه" وقرر بتضرره من (شخصين - مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بالتعدي على نجله بالضرب نتج عن ذلك إصابته إثر قيامه بالمزاح أمام "الكشك" محل عمل أحدهما.

وصلة مزاح تنتهي بتمزيق وجه طالب في الشروق

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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