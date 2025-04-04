الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على شاب إفريقي الجنسية بالبساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة البساتين.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى شاب أفريقي الجنسبة بالبساتين

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى شاب إفريقي الجنسبة بالبساتين

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط القائم بالنشر عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو دون علمه بحقيقة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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