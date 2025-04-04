المباحث تستمع لمصابي حادث طريق القطامية - العين السخنة

انتقل فريق من رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القطامية - العين السخنة، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث طريق القطامية - العين السخنة اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق القطامية - العين السخنة، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة

وفي سياق آخر لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 6 أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة الإسماعيلية، بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، اصطدام سيارة بشجرة كانت تقل عددا من الأشخاص.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور في الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

وتبين من الفحص المبدئي اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة، مما أسفر عن وفاة طفلة يبلغ عمرها 14 عاما وإصابة 6 آخرين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المجمع الطبي، تحت تصرف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.