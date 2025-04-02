ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا و4639 مصابا

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا، و4639 مصابا.

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن السلطات المحلية قولها إن "حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي ارتفعت إلى 2886 قتيلا و4639 جريحا فيما يعتبر 373 آخرين في عداد المفقودين".

زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر

وأمس الثلاثاء أعلنت وسائل إعلام عن 2719 قتيلا و4521 جريحا جراء الزلزال.

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار في 28 مارس الماضي، وشُعر بالهزات في 5 دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.

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