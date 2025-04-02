الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3 آلاف شخص

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ارتفع عدد القتلى الناجم عن الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 3 آلاف شخص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون في ميانمار.

وكتبت الهيئة: "أسفر الزلزال المميت في ميانمار عن مصرع 3003 أشخاص وإصابة 4515 آخرين وفقدان 351".

وتعرضت ميانمار الأسبوع الماضي لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، حيث شعرت به 5 دول مجاورة.

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن فرق الإنقاذ الروسية، التي تعمل على مدار الساعة، قامت بمسح أكثر من 62 ألف متر مربع من المناطق المتضررة، كما قدّمت المساعدة لـ30 مصابًا في ميانمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزلزال زلزال ميانمار زلزال ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا و4639 مصابا

التلفزيون الصيني يكشف حصيلة ضحايا زلزال ميانمار

مصادر إعلامية في ميانمار: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2065 قتيلا

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على وقائع الزواج العرفي بمدارس الشرقية (فيديو وصور)

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

فوائد تجنيها مصر من رسوم ترامب الجمركية على حلفائها.. زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات على رأس القائمة.. وهذه أبرز التحديات المحتملة أمام القاهرة

نجم الزمالك: انسحاب الأهلي أفضل قرار لصالح الأبيض بعد صفقة عبد الله السعيد

بدون زيادة، أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل

قرارات عاجلة من النيابة بعد واقعة هجوم نمر مفترس على عامل سيرك طنطا

مفاجأة سارة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

إقبال ضعيف على شوارع وسط البلد في ثالث أيام عيد الفطر "صور"

استمرار توافد الزوار على الحدائق العامة بالقاهرة والجيزة بثالث أيام العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي ثالث أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات ليفريول في شهر أبريل 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل "عيدية"؟، عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية