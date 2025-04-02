ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3 آلاف شخص

ارتفع عدد القتلى الناجم عن الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 3 آلاف شخص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون في ميانمار.

وكتبت الهيئة: "أسفر الزلزال المميت في ميانمار عن مصرع 3003 أشخاص وإصابة 4515 آخرين وفقدان 351".

وتعرضت ميانمار الأسبوع الماضي لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، حيث شعرت به 5 دول مجاورة.

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن فرق الإنقاذ الروسية، التي تعمل على مدار الساعة، قامت بمسح أكثر من 62 ألف متر مربع من المناطق المتضررة، كما قدّمت المساعدة لـ30 مصابًا في ميانمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.