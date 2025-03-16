هزة أرضية بقوة 3.96 ريختر تضرب شمال شرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل اليوم الأحد فى تمام الساعة 1:31 مساء هزة أرضية بقوة 3:96 درجة على مقياس ريختر على بعد 113 كيلو متر شمال شرم الشيخ وبعمق 16.07 كم.



الهزة تقع في خط طول 34.67 شرقا و28.23 شمالا، ولم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة ولم يحدث أي خسائر في الممتلكات والأرواح.

وسجلت أعلى قيم العجلة في محطة نوبيع وبلغت 3,23 جال، ولم يرد للمعهد تأثر شرم الشيخ أو نوبيع بالزلزال.

نصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل



ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأي موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للمتواجدين في المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.



وتضمن الدليل الاسترشادي الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التي تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط، والتي تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا في مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.



وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية



وتؤثر الزلازل في هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت في عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصروالسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة



ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التي تقع على بعد٣٥ كم جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ الاف مصاب

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.



أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهي الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازليةامتداد وادى النيل جنوبا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر شعر به سكان أسوان حتى أسيوط،ونتج عنه شقوق كبيرة في صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية في صخور الضفة الشرقية للبحيرة.

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