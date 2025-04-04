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تربية القناة تطلق مؤتمرها الطلابي لتعزيز القدرات والقيم في عصر التكنولوجيا 14 أبريل

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

تستعد كلية التربية بجامعة قناة السويس، إلى عقد مؤتمرها الطلابي السنوي ال8 تحت عنوان "نحو بناء الإنسان في عصر التكنولوجيا وتمكين القدرات وتعزيز القيم.. رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة"، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 إبريل.  

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الرعاة والمشرفون على إقامة المؤتمر 

ويقام الحدث برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، فيما تتولى الإشراف التنفيذي الدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المليك، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية. 

الهدف من عقد المؤتمر 

ويهدف الملتقى العلمي إلى تعزيز المهارات البحثية والتفكير الإبداعي لدى طلاب كلية التربية بجامعة قناة السويس، وترسيخ قيم المشاركة والعمل الجماعي، إلى جانب تشجيع الأعمال الفنية والإبداعية، وتهيئة بيئة تربوية تدعم تنمية الإمكانيات البحثية والاستفادة منها أكاديميًا ومجتمعيًا. 

تسليط الضوء على دور التعليم 

كما يسعى إلى تسليط الضوء على دور التعليم في اكتشاف وتنمية القدرات، وإسهامات الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية، وأهمية الصحة النفسية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. 

ويتناول الحدث أيضًا سبل مواجهة تحديات العالم الرقمي وتأثيرها على القيم، مع إبراز دور الفنون في تشكيل شخصية مبدعة، وتسليط الضوء على التقنيات الحديثة في دعم تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبرز محاور المؤتمر 

وتشمل فعاليات المؤتمر الذى يقام بكلية التربية  بجامعة القناة محاور متعددة، منها دور التعليم في تنمية القدرات، والاستثمار في التكنولوجيا لدعم التطوير الأكاديمي، والذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. 

كما تناقش جلسات مؤتمر كلية التربية بجامعة  قناة السويس،  التحديات والفرص التي يفرضها العالم الرقمي وتأثيرها على القيم المجتمعية، إلى جانب التطبيقات الذكية ودورها في تحسين جودة الحياة. 

 كما يُخصص جزء من المناقشات لقضايا الصحة النفسية وتأثير التكنولوجيا الحديثة، مع تسليط الضوء على تعزيز القيم البيئية لبناء إنسان مستدام، ودعم التعايش المجتمعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين أساليب تعليمهم وتطوير مهاراتهم.

ويعكس هذا الحدث التزام جامعة قناة السويس بدعم البحث العلمي والابتكار، في إطار جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة أكاديمية تحفز الطلاب على الإبداع، وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المعاصرة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.
 

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