الخميس 20 مارس 2025
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جامعة القناة تعقد ندوة دينية حول الفتاوى والأحكام الرمضانية (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

 عقدت إدارة النشاط الاجتماعي بـ جامعة قناة السويس، ندوة دينية موسعة بعنوان "فتاوى وأحكام رمضانية"، بحضور مكثف من الطلاب والطالبات بكلية التربية.  

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تفاعل الطلاب مع الندوة 

 شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين طرحوا العديد من التساؤلات الفقهية حول أحكام الصيام، وأجاب عنها العلماء الأجلاء. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز المشاركين في الندوة 

 شارك في تقديم الندوة كلٌّ من فضيلة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ ومدير لجنة الفتوى بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أحمد مصباح جريش، عضو لجنة الفتوى الرئيسية والواعظ بمنطقة الإسماعيلية، حيث قدّما شرحًا وافيًا حول القضايا الفقهية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وسط مناقشات مستفيضة مع الطلاب. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

مكان انعقاد الندوة 

انعقدت الندوة داخل قاعة 3  بكلية التربية بجامعة قناة السويس، تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

 

أبرز محاور الندوة 

تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، من بينها أحكام الصيام، وفضل العشر الأواخر من رمضان، وفضائل ليلة القدر، وأهمية المحافظة على صحة الصيام، وأخلاق الصائمين، وقيام الليل في ما تبقى من الشهر الكريم. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

وأكد الحاضرون أن مثل هذه الندوات تسهم في تعزيز فهم الطلاب للأحكام الشرعية الصحيحة، وتساعدهم في تطبيقها خلال الشهر الفضيل، بما يحقق الاستفادة الروحية والعلمية من هذه اللقاءات التوعوية.
 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة الفتاوي والأحكام الرمضانية كلية التربية بجامعة القناة

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