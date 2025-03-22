جامعة القناة تطلق فعاليات دوري المعلومات الرياضية بمشاركة 128 طالبا (صور)

أطلقت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، فعاليات دوري المعلومات في مجال الرياضة، بمشاركة 128 طالبًا يمثلون مختلف كليات الجامعة، وذلك ضمن جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب لتعزيز الوعي الثقافي والرياضي لدى الطلاب.

الإشراف على المسابقة

وتنظم المسابقة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى جانب متابعة من الدكتورة ندى محمد، مستشار اللجنة الثقافية، وإدارة النشاط الثقافي بقيادة الدكتورة مروة عدلي مدير الإدارة.

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

تنسيق من اللجنة الثقافية

وتُقام المسابقة بالتنسيق مع اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب الجامعة، وتهدف إلى إثراء المعرفة الرياضية للطلاب، حيث تضمنت أسئلة حول تاريخ المنتخبات الوطنية، والأبطال الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية والأولمبية، بالإضافة إلى القواعد والقوانين المنظمة للألعاب الجماعية والفردية.

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

كما شملت المسابقة جوانب ثقافية متنوعة حول تاريخ البطولات ونجومها على المستويين المحلي والدولي.



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