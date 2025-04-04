بلومبرج: الجمهوريون يناقشون رفع الضرائب على أصحاب الملايين إلى 40%

يناقش الجمهوريون في الولايات المتحدة، رفع الحد الأعلى للضريبة على أصحاب الملايين من الدولارات إلى 40%.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة بأن في تقريرها: "يدرس الجمهوريون إمكانية تشكيل مقياس جديد لمن يكسبون مليون دولار أو أكثر. وتم خلال المناقشات تحديد مؤشر أقصى جديد يتراوح بين 39% و40%".

وجرت الإشارة إلى أن الجمهوريين، يواجهون خيارات صعبة في توزيع عبء حزمة الضرائب التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. ومن خلال رفع الضرائب على الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، ستحصل الحكومة على المزيد من الأموال لتسديد قيمة بعض الوعود التي وردت خلال حملة دونالد ترامب الانتخابية.

ووفقا للوكالة، يعمل مسؤولو إدارة ترامب على صياغة وتطوير حزمة ضريبية على أمل إقرارها في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن الخطط الضريبية متغيرة وقد تتعرض للكثير من التغيرات لاحقا.

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك دراسة جارية أيضا لرفع معدل الضريبة الأعلى، والذي يبلغ حاليا 37% على الدخول التي تتجاوز 626 ألف دولار، ليصل إلى 39.6%.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الإيرادات الضريبية في الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 10% هذا الربيع بسبب التخفيضات في مصلحة الإيرادات الداخلية.

وقبل ذلك، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر أن مصلحة الإيرادات الداخلية تدرس إمكانية تقليل عدد الموظفين كجزء من مبادرة قسم كفاءة الحكومة (DOGE) لخفض النفقات المالية، حيث أقالت عدة آلاف من الموظفين في فبراير.

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