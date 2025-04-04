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محافظات

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-4-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

واصلت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، التراجع اليوم الجمعة،  وتراوحت الأسعار  مابين  90 و95 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 85 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 98 و105 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   205  و 215 جنيها  وفي السوبر ماركت 230 جنيها،  وكيلو الاوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيها، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس145 جنبها، كيلو شيش طاووق 205 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 205 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 205 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 205 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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