إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الفيوم - القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم من رفع آثار الحادث وانتظم المرور على جانبي الطريق.

إصابة ركاب سيارة ميكروباص بالكامل في حادث علي طريق الفيوم - القاهرة

وتلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم – القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين أن جنط العجلة الامامية من الجهة اليمنى تحطم، ما أدى إلى انقلاب السيارة على يمين الطريق بالمنطقة الجبلية وإصابة 14 من ركابها، وتم نقل 6 من المصابين الي مستشفى الفيوم العام في 6 سيارات إسعاف، وتم إسعاف 8 مصابين في موقع الحادث بعد رفضهم الذهاب الى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية سائق السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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