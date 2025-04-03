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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-4-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

سجلت  أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، انخفاضا جديدا، وتراوحت الأسعار اليوم الخميس، مابين  92 و98 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و115 جنيها، و اسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

 وتراوح سعر كيلو البانيه   210  و 220 جنيها  وفي السوبر ماركت 235 جنيها،  وكيلو الأوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 120 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنيها، كيلو شيش طاووق 210 جنيهات، كيلو حمام كداب 150 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 210 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيهات، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 210 جنيهات، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

 

مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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