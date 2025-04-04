مصرع شخص في تصادم سيارة نقل بملاكي بوصلة المريوطية

وقع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على وصلة المريوطية باتجاه أكتوبر نتج عنها مصرع شخص متأثرا بجراحه، وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارتين، لانتظام حركة المركبات على الطريق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على وصلة المريوطية باتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الحادث مدفوعة بسيارة إسعاف، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بأقرب مستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم الدفع بالأوناش والمعدات اللازمة لعودة حركة الطريق إلى طبيعتها.

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