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حوادث

بالاسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالعياط

حادث، فيتو
حادث، فيتو

 أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

حادث مدينة العياط اليوم 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق مما أسفر إصابة محمد أحمد محمد، 24 عامًا، مقيم بالعياط، ويعمل موظفًا بشركة تاون جاز، أحمد سيد عبد النبي، 32 عامًا، مقيم بطهما، ويعمل موظفًا بشركة تاون جاز، سعيد حسين عبد الحليم، 38 عامًا، مقيم بطهما، ويعمل موظفًا بجامعة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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