تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بقليوب

شيع المئات من أهالي قرية أبو سنة التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب "معاذ أحمد" 18 عامًا، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم على طريق «شبرا - بنها الزراعي»، أمام مزلقان قرية ميت حلفا هو وفتاه تدعي «تقى فتحي» 24 عاما، وإصابة 4 آخرين.

خرج الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة عليه من أحد مساجد قرية أبو سنة، وسط مشهد مهيب وانهيار أسرة الشاب حتى توديعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط ترديد دعوات بأن يجعله الله شفيعًا لوالديه، وفرحًا وسعادةً لهما يوم يلقونه، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

كانت نيابة مركز شرطة قليوب، قد أمرت باستخراج تصاريح دفن جثة الشاب والفتاة، والاستعلام عن حالة المصابين، وسؤالهم في الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث، وانتداب المهندس الفنى من مرور شبرا الخيمة، لفحص السيارة المتسببة في الحادث وسؤال قائد السيارة.

البداية عندما شهدت منطقة مزلقان قرية ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والذي أسفر عن مصرع فتاة وشاب، وإصابة 4 آخرين.

جرى نقل الجثامين والمصابين لمستشفي قليوب، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، فيما يتم تقديم الخدمة الطبية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «شبرا - بنها الزراعي» بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من: «تقى فتحى» 24 عامًا وكانت تستعد لإقامة حفل حنتها وحفل زفافها، حيث كان مقرر حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، و«معاذ أ» 18 عامًا، وإصابة كل من: «أحمد. إ» 18 عامًا، و«ريان. إ» و«ياسمين. ي» 23 عامًا، و«ميرفت. ا»، 48 عامًا، وتم نقل الجثمانين والمصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة.

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