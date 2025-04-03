القبض علي 5 أشخاص بينهم سودانيين في مشاجرة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 5 في مشاجرة بمنطقة مساكن عثمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، نتج عنها إصابة شخص بجروح وتم نقله للمستشفى العام، وتم اقتيادهم لديوان عام القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من قسم ثالث أكتوبر بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالعصي في منطقة مساكن عثمان بأكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتبين إصابة سوداني وآخرين جراء المشاجرة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وتم اتخاذ الإجراءت القانونية.

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