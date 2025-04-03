ماكرون يزور العريش الثلاثاء المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء المقبل، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كيلومترًا عن قطاع غزة، للقاء جهات فاعلة إنسانية وأمنية، وذلك تأكيدًا لأهمية وقف إطلاق النار.

ماكرون يزور ميناء العريش الثلاثاء المقبل

وأوضح الإليزيه، أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري، كما يحتمل أن يلتقي فلسطينيين.

وسيلتقي ماكرون أيضا، وفق المصدر نفسه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود التي من المفترض أن يتم نشرها في معبر رفح.

مباحثات السيسي وماكرون حول تطورات الأوضاع فى غزة

وفي فبراير الماضي، تصدرت تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما.

حذر وقتها الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من "أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية" المحتلة، ووصفا ذلك بأنه "سيكون غير مقبول".





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