السفير البريطاني يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

زار جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة اليوم الأربعاء الجرحي الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للاطمئنان على حالتهم الصحية.



السفير البريطاني يثمن جهود مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

وحرص السفير على الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش وثمن السفير جهود مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وتفقد السفير البريطاني عددًا من أقسام المستشفى ووحدة الدعم النفسي الخاصة بالهلال الأحمر المصري في المستشفي.

كما زار الجرحي الفلسطينيين بالمستشفى، واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ووجه السفير البريطاني الشكر إلى وزارة الصحة المصرية على استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في مستشفي العريش العام وعدد من المستشفيات، مشيدا بالفريق الطبي في مستشفى العريش العام.

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