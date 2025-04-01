محافظ شمال سيناء يوزع الهدايا على المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم بمستشفى العريش

حرص اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك على توزيع الهدايا على المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم في مستشفى العريش العام.

محافظ شمال سيناء يوزع الهدايا على المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش



وأكد المحافظ تخصيص كافة الإمكانات الطبية المتوفرة في المحافظة بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة أمام المرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات شمال سيناء.



وحرص المحافظ خلال جولته داخل مستشفى العريش العام بحضور أعضاء من مؤسسة حياة كريمة على مصافحة المرضى الفلسطينيين وتقديم التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك.

والتقى المحافظ بعدد من المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة خلال توزيع الهدايا على المواطنين، موجهًا الشكر لهم على جهودهم التطوعية.

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