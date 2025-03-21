الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن زيارة مصر 7 أبريل المقبل

السيسي وماكرون، فيتو
السيسي وماكرون، فيتو

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، أنه ينوي إجراء زيارة إلى مصر يوم 7 أبريل المقبل.

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون

وفي فبراير الماضي، تصدرت تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما.

حذر وقتها الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من "أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية" المحتلة، ووصفا ذلك بأنه "سيكون غير مقبول".

مباحثات السيسي وماكرون حول قضايا المنطقة

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية حينها، اعتبر الرئيسان السيسي وماكرون خلال محادثة هاتفية، أن "ذلك سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين، وعاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في مصر والأردن".

 

كما أكدت الرئاسة المصرية، أن السيسي استعرض الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

 


 

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ماكرون مصر الرئيس الفرنسي زيارة إلى مصر

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