الجمعة 21 مارس 2025
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إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، إعادة فتح ميناء العريش أمام حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة والمتوقع أن يكون هناك ارتفاع تدريجي بدءًا من الاثنين المقبل، حيث تسجل القاهرة 24 درجة مئوية، بينما تسجل يوم الخميس المقبل 29 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري،والسواحل الغربية، والسواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 8

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

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تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء شمال سيناء سيناء ميناء العريش ميناء العريش البحري

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