ماكرون يدعو الشركات الفرنسية لتعليق استثماراتها فى أمريكا ويتوعد بالرد على الرسوم الجمركية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، أن الرسوم الجمركية الأمريكية التى فرضها ترامب، مجحفة وليس لها أي مبرر وستؤثر في صناعاتنا.

ماكرون يدعو الشركات الفرنسية لتعليق استثماراتها في أمريكا

ودعا ماكرون، الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الرسوم التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات اقتصادنا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وستؤثر في الصناعة الوطنية، كاشفا أنه بسبب الرسوم الجمركية التى أقرها ترامب سيكون الشعب الأمريكي أكثر ضعفا وفقرا.

ترامب، فيتو

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن تداعيات تعريفات ترامب الجمركية قد تدفع دولا في آسيا لزيادة صادراتها إلى أوروبا، مؤكدا على أنه سيتم الرد بشكل موحد ومنظم عليها.

الرئيس الفرنسي يتوعد بالرد على تعريفات ترامب الجمركية

ماكرون أوضح كذلك، أن الرد على تعريفات ترامب الجمركية سيكون أكبر بكثير عن المرة السابقة، مؤكدا أنه على أوروبا الرد على تعريفات ترامب الجمركية بالمثل.

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا، أننا ندفع الآن ثمن سياساتنا السابقة في مجال التجارة وعلينا وضع آليات لحماية الصناعة الأوروبية، وأضاف أنه علينا في أوروبا البدء في تحسين بيئة الاستثمار ومراجعة التشريعات، مؤكدا على أن كل الخيارات مطروحة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.

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