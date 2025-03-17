حرب الرسوم الجمركية تشعل الأسواق العالمية.. ترامب يعتزم فرض تعريفات جديدة في أبريل المقبل.. وأوروبا على رأس القائمة

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تبرز السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث أعلن ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، بالإضافة إلى رسوم إضافية على قطاعات محددة، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

هذه الإجراءات، التي تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية، قد تؤدي إلى توترات تجارية مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، ولذلك فإن سياسات ترامب التجارية تظل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين، ومع استمرار التوترات التجارية، يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية اقتصاداتها وتعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار النظام التجاري العالمي.

الرئيس الأمريكية دونالد ترامب

فرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، بالإضافة إلى رسوم إضافية على قطاعات محددة، وذلك اعتبارا من الثاني من أبريل.

وأوضح ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، أن هذه الإجراءات ستشمل كلا النوعين من الرسوم على السلع الأجنبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "هم يفرضون علينا رسوما، ونحن نفرض عليهم رسوما، ثم بالإضافة إلى الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم، سنفرض تعريفات جمركية إضافية".

فرض رسوم جمركية على الصلب، فيتو

وتشير هذه التصريحات إلى أن ترامب يخطط للمضي قدما في نظام تعريفات جمركية أكثر صرامة، على الرغم من أن التحركات الأولية في هذا الصدد أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وتوتر العلاقات مع الحلفاء.

وكان ترامب، صرح سابقا بأن إدارته تعد ما أسماه بتعريفات انتقامية، والتي ستطبق على الواردات من كل دولة بمعدل يحدد بناء على حسابات تشمل حواجزها الجمركية وغير الجمركية، ومع ذلك أشار ترامب أيضا إلى رغبته في تجهيز الصناعات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك السيارات والصلب والألومنيوم والمعالجات الدقيقة والأدوية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات المفروضة على قطاعات بعينها ستدمج في نظام التعريفات الانتقامية أم ستكون علاوة عليه.

وقال ترامب: "الثاني من أبريل هو يوم تحرر لبلدنا. سنستعيد بعضا من الثروة التي تبرّع بها رؤساء حمقى للغاية لأنه لم يكن لديهم أي فكرة عما يفعلونه".

تعريفات على الصين وكندا والمكسيك

فرض ترامب بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 20% على الصين، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم.

كما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، لكنه عرض لاحقًا تمديدًا لمدة شهر واحد للسلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA)، التي تم التفاوض عليها خلال ولايته الأولى، وأضاف ترامب أن الطاقة الكندية والبوتاس، وهو سماد رئيسي، لن تفرض عليهما سوى ضريبة بنسبة 10%.

تأثيرات سياسات ترامب على الاقتصاد العالمي

وفقا لتقرير نشره مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية (CEPR)، فإن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خاض حملته على أساس سياسات حمائية، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وأظهرت دراسة أن التأثير سيكون محدودا نسبيا، حيث من المتوقع أن يقلل من النمو الاقتصادي بأقل من نقطة مئوية واحدة على مدار السنوات الأربع المقبلة.

ويرى معظم الخبراء أن أفضل استجابة من الاتحاد الأوروبي لهذه التعريفات الأمريكية يجب أن تكون مزيجا من تعريفات انتقامية مستهدفة، واتفاقيات تجارية مع شركاء غير أمريكيين، وضرائب أو تدابير تنظيمية تحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية.

استجابة الاتحاد الأوروبي

حدد الخبراء ثلاثة عناصر رئيسية يجب أن تشكل أساس استجابة الاتحاد الأوروبي لتهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية، أولا يجب أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة لتجنب فرض التعريفات الجمركية أو تقليل تأثيرها.

وتابع الخبراء: ثانيا، ينبغي أن يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على نظام تجاري قائم على القواعد، وثالثا يجب أن يعزز الاتحاد الأوروبي شبكته من اتفاقيات التجارة التفضيلية، لا سيما من خلال تحسين العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة وتعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على زيادة مرونة اقتصاده، والحد من اعتماده على صافي الصادرات، والتركيز على تعزيز الطلب المحلي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

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