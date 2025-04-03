حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي، لتيسير الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات

وقد كلف محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق كلًا من مجدي العزازي ومحمد عبد الفتاح نائبا رئيس الحى، بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين.

منطقة فلل واستاد الجامعة وخلف المبرة

شملت الحملة منطقة فلل الجامعة وشارع استاد الجامعة وخلف مستشفي المبرة بمدينة الزقازيق، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة الإستندات والكراسي الخشبية التي يفترشها أصحاب المحال التجارية على الأرصفة.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

وكذلك رفع عربات بيع الطعام والمشروبات غير المرخصة والتي تتسبب في عرقلة حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

استمرار الحملات اليومية لمراجعة التراخيص

وبدوره جاء المحافظ مشددًا على إستمرار تنفيذ الحملات اليومية لمراجعه تراخيص المحال ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

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