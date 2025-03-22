أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 67 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 67، الصادر في 22 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات محافظة الأقصر، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



-قرار محافظة الأقصر رقم 95 لسنة 2025، بشأن فرض وتحصيل قيمة مقابل التحسين على العقارات والأراضى بمنطقة منشأة العمارى (نجع عطيتو- نجع العمارى) بمدينة الأقصر.

-و قرار وزارة التجارة والصناعة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية، بالتفويض باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم عن العام المالى 2025.

-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.





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