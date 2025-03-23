أهم القرارات الحكومية في العدد 68 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 68، الصادر في 23 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة كفر الشيخ.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا. والأذن لـ 21 مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار وزارة الداخلية باحتساب وفاة العقيد فتحى عبد الحفيظ عبد المنعم حسن سويلم، الضابط بمديرية أمن الفيوم، والمتوفى بتاريخ 21 /1 /2025، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها، وترقية اسمه استثنائيًا لرتبة العميد اعتبارًا من تاريخ استشهاده.

-وقرار محافظة كفر الشيخ باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية العجوزين التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين مركز دسوق.





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