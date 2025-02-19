أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 41، الصادر في 19 فبراير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن استحداث بالهيكل التنظيمي المطبق على العاملين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة بالقرار الوزاري رقم 385 لسنة 1988 الوظيفية، وظيفة إخصائي أول شئون مجلس بالدرجة الأولى بمجموعات وظائف الأمن.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن حذف العقار بشارع سلامة حجازي بالحسينية حي شرق المنصورة، من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة الدقهلية.

وحذف عقار بقسم النزهة، وحذف عقار في سويقة عصفور بالدرب الأحمر حي وسط القاهرة، من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة القاهرة.

وحذف عقارين في بركة السبع وأشمون من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، وتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة السادات طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ على النحو الموضح بالجدول المرفق وذلك للمناطق والأنشطة التى لم يسبق تحديدها بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲019.

- قرار وزارة التجارة والصناعة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، قـرار وزارى رقم 1 لسنة 2025، بالتفويض باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية).

-وقرار هيئة الدواء المصرية، بحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة، والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، التى تقل مدة صلاحيتها عن ثلثى إجمالي مدة صلاحية المستحضر المطبوع على العبوة.

- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

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