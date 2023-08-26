السبت 26 أغسطس 2023
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منوعات

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

طائر البطريق، فيتو
طائر البطريق، فيتو

كشفت دراسة علمية حديثة  عن  نفوق كامل لفراخ طيور البطريق الإمبراطور في عدد من مستعمرات القطب الجنوبي بعد بلوغ ذوبان الجليد مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.
وأكدت الدراسة أن 4 من 5 مستعمرات في منطقة بحر بيلينجسهاوزن غربي القطب الجنوبي خسارة «كارثية» للفراخ 100 %، إذ غرقت أو نفقت جراء الصقيع حينما انهار الجليد تحت أقدامها الصغيرة.

ولم تكن هذه الفراخ ناضجة بما فيه الكفاية لمواجهة ظروف كهذه، على ما أوضح الباحثون في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث أند إنفايرونمنت».

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تغير المناخ طيور البطريق ذوبان الجليد القطب الجنوبي

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