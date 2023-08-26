التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي
كشفت دراسة علمية حديثة عن نفوق كامل لفراخ طيور البطريق الإمبراطور في عدد من مستعمرات القطب الجنوبي بعد بلوغ ذوبان الجليد مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.
وأكدت الدراسة أن 4 من 5 مستعمرات في منطقة بحر بيلينجسهاوزن غربي القطب الجنوبي خسارة «كارثية» للفراخ 100 %، إذ غرقت أو نفقت جراء الصقيع حينما انهار الجليد تحت أقدامها الصغيرة.
ولم تكن هذه الفراخ ناضجة بما فيه الكفاية لمواجهة ظروف كهذه، على ما أوضح الباحثون في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث أند إنفايرونمنت».
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