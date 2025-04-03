النرويج تخطط للتفاوض مع أمريكا بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادراتها

أعلنت النرويج اليوم الخميس، عزمها التفاوض مع الولايات المتحدة حول فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على السلع النرويجية الواردة إلى السوق الأمريكى.

مبادرة واسعة تستهدف شركاء التجارة في جميع أنحاء العالم

وقال رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستوره - خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة النرويجية "إن آر كي" - إن "تلك الرسوم جزءًا من مبادرة واسعة تستهدف شركاء التجارة في جميع أنحاء العالم"، معربا عن قلقه بشأن تأثيرها المحتمل على صادرات النرويج.

وجود فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة

وأضاف "برغم الأخبار السلبية، سنظل متفائلين".. مشيرا إلى وجود فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على مجموعة من السلع المستوردة من عدد من الدول، بما في ذلك النرويج.

تقليل العجز التجاري مع العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة

وتأتي هذه الرسوم كجزء من سياسة تجارية واسعة تهدف إلى تقليل العجز التجاري مع العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

واعتبر ترامب هذه الخطوة جزءًا من استراتيجياته لتعديل اتفاقيات التجارة الدولية وجعلها أكثر ملاءمة للاقتصاد الأمريكي.

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