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اقتصاد

بسبب رسوم ترامب، تراجع الدولار 3% في أسوأ بداية منذ عام 2017

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، طالما اعتبر  مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبا عدا الأمريكية.

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار -  فيتو

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

 وواصل مؤشر الدولار انخفاضه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الاخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بحركة التعاملات 101 نقطة، ما دفع مؤشر "بلومبرج إلى القول بأن "الدولار تراجع بنحو 3%، في أسوأ بداية منذ عام 2017، وفي المقابل ارتفع سعر الذهب، وهو ملاذ آمن منافس، إلى مستوى قياسي تجاوز 3106 دولارات للأونصة.

وحسب “ بلومبرج ” فإن هذا التراجع لم يضعف قوة الدولار بشكل كبير؛ نظرًا إلى أنه كان قد ارتفع كثيرًا سابقًا مدعومًا بقوة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة ومن الممكن أن يستعيد زخمه إذا أثارت المخاوف من تباطؤ عالمي موجة شراء لسندات الخزانة الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب كما أنه لا يزال راسخًا كعملة أساسية في العالم، تُستخدم في غالبية احتياطيات البنوك المركزية، وفي شراء السلع الأساسية مثل النفط، إلى حد كبير بسبب عدم وجود بديل حقيقي حتى الآن.

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

 

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