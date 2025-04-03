الخميس 03 أبريل 2025
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سياسة

البابا تواضروس: المغفرة والرحمة هما جوهر الإيمان المسيحي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المغفرة والرحمة هما جوهر الإيمان المسيحي، مشددًا على أن الإنسان يجب أن يتعلم كيف يغفر للآخرين حتى ينال رحمة الله. وأوضح أن الغفران ليس مجرد فعل أخلاقي، بل هو أحد المبادئ الأساسية التي دعا إليها السيد المسيح في تعاليمه، حيث ربط بين مغفرة الإنسان للآخرين ونيل المغفرة من الله.

أمثال السيد المسيح

وتناول البابا تواضروس الثاني في كلمته، أحد الأمثال التي قدمها السيد المسيح، وهو مَثَل الملك الذي غفر لعبده دينًا ضخمًا، بينما رفض العبد أن يغفر لرفيقه دينًا بسيطًا. وأشار قداسته إلى أن هذا المثل يُبرز الفرق بين رحمة الله الواسعة التي تغمر الإنسان عندما يلجأ إليه، وبين قساوة القلب التي قد تجعل الإنسان غير قادر على التسامح مع أخيه الإنسان.

وتناول البابا تواضروس قصة مريض بيت حسدا المذكورة في إنجيل يوحنا، الذي ظل سنوات طويلة ينتظر من يساعده للوصول إلى البركة لينال الشفاء، لكنه لم يجد من يعاونه. وأوضح أن هذا المشهد يُجسد قسوة البشر حين ينسون مساعدة الضعفاء والمحتاجين، بينما الله بواسع رحمته يتدخل ويمنح الشفاء والخلاص دون مقابل.

كما شدد البابا تواضروس على أهمية المغفرة المتبادلة بين البشر، لافتًا إلى أن السيد المسيح دعا إلى الغفران بلا حدود، وفقًا لما ورد في إنجيل متى: "لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات"، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تؤكد أن الغفران يجب أن يكون أسلوب حياة، وليس مجرد استجابة لحالات معينة.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن المغفرة ليست ضعفًا، بل قوة روحية عظيمة يستطيع الإنسان من خلالها تحرير قلبه من الحقد والضغينة، مما يمنحه سلامًا داخليًا، ويجعله أكثر قربًا من الله. وأكد أن المحاسبة التي وردت في المثل الإنجيلي تشير إلى يوم الدينونة، حيث سيقف الإنسان أمام الله ويُحاسب على كل أفعاله، مشددًا على أن من لا يغفر للآخرين قد يجد نفسه محرومًا من مغفرة الله له.

وفي ختام كلمته، طرح البابا تواضروس الثاني تساؤلًا هامًا: أين نحن من هذه الرحمة؟ ودعا الجميع إلى التأمل في رحمة الله الواسعة وتطبيقها في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن الغفران هو الطريق إلى السلام الداخلي والخلاص الأبدي، وأن الإنسان عندما يتعلم كيف يرحم ويغفر، فإنه يقترب أكثر من محبة الله التي لا حدود لها.

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أمثال السيد المسيح البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الإيمان المسيحي الغفران بطريرك الكرازة المرقسية

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