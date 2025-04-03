الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

رانيا يوسف توجه رسالة لابطال دراما رمضان 2025 وتصنف أفضل الأعمال

رانيا يوسف، فيتو
رانيا يوسف، فيتو

أشادت النجمة رانيا يوسف بالأعمال الدرامية التي تم طرحها في الموسم الرمضاني 2025، والتي وصفتها بـ “أحلى مواسم رمضان”.

ووجهت رانيا رسالة لكل صناع الدراما الذي شاركوا في هذا الموسم الرمضاني معبرة عن مدى فخرها بانضمامها بهذا العام بأكثر من عمل، فكتبت النجمة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “شكرا لكل الزملاء على مجهودهم تعبهم نجاحهم إحساسهم وحماسهم أن طلعوا الموسم ده من أحلى مواسم رمضان اللي حصلت على مدار السنين، الفن والرسالة والحقيقة أن الموسم ده كان فيه رسايل مهمة جدا لكل المجتمعات الشرقية والعربية زملائي وافتخر أني واحدة منهم"

وتابعت: “وكل الوجوه الشابة والجيل الصاعد الجميل اللي طلعوا السنة مشرفين وها يلين وموهوبين وشاطرين وعندهم فكر حقيقي فخورة بيهم”

كما قامت رانيا يوسف بتصنيف أفضل الأعمال التي تم طرحها هذا العام من خلال نضر صورة للعمل مصاحبة لكلمة “شابوا”، وكانت هذه الأعمال التسعة هم: ظلم المصطبة، لام شمسية، ولاد الشمس، قلبي ومفتاحة، أشغال شقة جدًا، كامل العدد++، قهوة المحطة، أهل الخطايا، جودر.

رانيا يوسف في رمضان 2025

وشاركت النجمة رانيا يوسف الموسم المضاني 2025 من خلال ثلاث أعمال مميزة وهم “أهل الخطايا” مع الفنان جمال سليمان، وسوسن بدر ومن تأليف أحمد أنور، ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، و"نص الشعب اسمه محمد" مع  عصام عمر، ومايان السيد، وهاجر السراج، وشيرين ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، و"جريمة منتصف الليل" مع  أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

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