نص الشعب اسمه محمد الحلقة 9، عصام عمر يفرق بين رانيا يوسف وشيرين لإنقاذ نفسه

مسلسلات رمضان 2025، حملت الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث طريفة والمشوقة، حيث تمكن “محمد” عصام عمر، من الهرب من حماته ووالدة سارة في العين السخنة، ليذهب ويخبر “سارة” ميان السيد، أنه اكتشف شراكتهن معًا، وشكه أن الجميع متفقين عليه، ويرفض فكرة أنها صدفة.

فيشك “محمد” في خالة والدته أنهم قاموا بفضح أمره، ويذهب لهم متوسلًا وباكيًا ليساعدوه، وعدًا اياهم انه لن يكرر هذا الامر اذا ستره الله سبحانه وتعالي هذه المرة، مؤكدًا أنه فور انتهاء المشكلة سوف يستقيم ولن يري سوي بنته وزوجته وسجادة الصلاة.

تحاول “سارة” معرفة اذا كانت “بطة” رانيا يوسف، تعرف من هو “محمد” زوج مي ولكن تكتشف أن كل ما حدث كان صدفة، وتفعل والدة محمد نفس الشيء مع “ميرفت” لتتأكد أنهم لم يتفقوا عليه كما توهم “محمد”.

وتتابع الأحداث ليذهب “محمد” مع “سارة” لخاله “حسن” محمد محمود، حتي يتفقوا على قطع العلاقة بين “بطة” و"ميرفت"، وبرغم امتناع “حسن” في البداية إلا أنه يوافق في النهاية بعد أن يقتنع بألعيبه المعتادة وكلامه المعسول.

تبدأ “سارة” خطتها مع “بطة” حيث تخبرها انها تريد فسخ خطوبتها مع “محمد” لأنه يريدها أن تترك العمل، كما يذهب "حسن" كذلك ليبدأ في التفريق بين “بطة” و"ميرفت" حيث يخبر الاخيرة انه فقد ثروته كلها بعض أن نصب عليه صاحب عمره، ويخبرها أنه عثر على شقة “لقطة” ملك لاحد اصدقائه، ولكن يتضح أنه لا توجد شقة وانما هي مجرد طريقة ليجعلها تبتعد عن المشروعها مع “بطة” وتحملها المسؤولية كلها.

وفي نفس الوقت تقوم سارة بدعوة “مي” هاجر سراج، في المطعم الذي يملكه “فادي” أبنة خالتها، لتعرفهم على بعضهم البعض وتلتقط صور لهم أثناء جلوسهم على نفس الطاولة معًا.

وتنتهي أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بأخبار “سارة” والدتها أن “ميرفت” تحاول أن تجعل “فادي” يتزوج من أبنتها “مي” بعد ان عرفت انه غني، وتريها الصورة التي التقتطها لهم خلسه، ليدخل الشك في قلب “بطة”.

الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث الشيقة، تبدأ بقبض “ميرفت” شيرين، على “محمد” عصام عمر، في أحد الاوتيلات مع “نجلاء” دنيا سامي، ليحاول إصلاح الأمر، ويخبرها أن ورقة الطلاق التي بعثها لـ"مي" "كده وكده" وأنهما بالتأكيد سوف يتم الصلح بينهما مهما حصل.

ويتابع “محمد” ألاعيبه الخبيثة، حيث يخبر حماته أن سبب لقائهما المفاجئ هو من "ترتيبات ربنا" ليثبت لها نقاء نيته وإنه ينوي إصلاح كل شىء فور عودته إلى القاهرة، فيطلب من “نجلاء” العودة للقاهرة ليتخلص منها ولكنها تخبره انها لن تتركه مهما فعل.

وعندما تطلع “ميرفت” “بطة” رانيا يوسف، على ما فعله زوج ابنتها، تنصحها بتجاهله تمامًا حتي تستعيد كرامتها وكرامة ابنتها.

ويكتشف محمد أن شركاء “ميرفت” في محل الحلويات هم عائلة خطيبته “سارة” عندما يذهب ليقابلهم ليفسد المشروع، فيهرع للهرب من الأوتيل والعودة للقاهرة قبل يراه الجميع، ولكنه يفشل في الخروج حيث يتواجد أهل خطيبته وحماته في كل مكان.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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