نص الشعب اسمه محمد الحلقة 13، رانيا يوسف تنصب على عصام عمر بعد خطف طفلته

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة حيث تظاهرت مي بخطف ابنتها بالاتفاق مع ميرفت وبطة، ليتصلوا عليه ويطلبوا فدية 4 مليون جنيه حتي تعود ابنته سالمة.

كما تطلب منه بطة 300 ألف جنيه للحملة الإعلانية للمشروع الذي يبدأه معها لتزيد من الضغط عليه، ليقرر محمد كسر الوديعة التي يملكها في البنك وفسخ خطبته من سارة حتى يستعيد الشبكة الألماس التي سبق واحضرها لها، بعد فشل محاولاته في النص على والدته وأخذ ذهبها لبيعه واستعادة ابنته.

وعند ذهابه لفسخ الخطبة تحثه سارة على سرقة المطار الذي يعمل به والنصب عليهم وبرغم رفضه إلا انه يوافق في النهاية بعد تهديد المجرم (بطة) له بقتل ابنته إذا لم يحضر الأموال في اسرع وقت.

ويسلم محمد الفلوس للعصابة (عائلة سارة) ويستلم ابنته، لتنجح بطة وميرفت في توريط محمد في جريمة كبيرة وأخذ جميع الأموال التي نصب عليهم بها في السابق.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، باتصال بطة على الشركة يعمل بها محمد والتي قام استخدام سلطته بها للحصول على أموال غير شرعية، لتطلعهم على كل ما فعله وعن نصبه على الشركة.

أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة، حيث قررت سارة “مايان السيد” الدخول لشقة محمد “عصام عمر” لتقبض عليه أثناء خيانته لها مع نجلاء “دنيا سامي” صديقة عمرها، لكنها تقرر الاستماع لأكاذيبه لتكتشف كمية الخداع والألاعيب التي كان يقوم بها خطيبها عليها.

وفي نفس الوقت تقرر بطة “رانيا يوسف” وميرفت “شيرين” الانتقام من محمد بعد معرفتهم كيف كان يخدع كلاهما وأنه يستخدم أموال حماته ليتزوج من أخري، كما تخبره سارة الجميع عن خيانة “محمد” لمي في منزلها وكل ما فعله منذ ان تعرفت عليه.

وتبدأ السيدتان في تنفيذ خطتهم، حيث تخبر ميرفت حسن “محمد محمود” انها تحبه وترغب في الزواج منه لتستغله فيما بعد ليساعدها في خداع محمد ومعرفة المعلومات المطلوبة لتسترد كل أموالها التي سبق ونصب عليها بها.

كما توهم بطة محمد انها وافقت على المشروع الذي أراد بدئه معها ليستغل صنعتها في جني الأموال حتي تورطه في قرض من البنك.

وتطلب مي من محمد ان يكتب العربية باسمها حتي تستخدمها في توصيل ابنتهم إلى الحضانة ومنها، كما توافق ميرفت على استحواذه على المحل وتسلمه جميع زمام الأمور والذي يعطيه ثقة كبيرة فنفسه فلا يشك للحظة فيما يدبرون له

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بتلقي محمد اتصال هاتفي من مي تخبره أن هنا ابنتهم قد تم خطفها.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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