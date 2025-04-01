مسلسلات للنسيان!.. جريمة منتصف الليل وأسود باهت وجوما ضمن القائمة!.. وجود بعض الأسماء البارزة ضمن أبطال هذه الأعمال لم يكن سببا في نجاحها وانتشارها

مع انتهاء الموسم الرمضانى 2025، شهدت العديد من الأعمال الدرامية التى تم عرضها خلاله نجاحًا كبيرًا ولفتت أنظار شريحة واسعة من المشاهدين سواء كان رد الفعل عليها إيجابيا أو سلبيا، فتمكنت هذه المسلسلات من الاستحواذ على انتباه الجمهور بشكل أو بآخر.

وفى نفس الوقت مرت العديد من الأعمال مرور الكرام خلال شهر رمضان المبارك 2025، دون أن يشعر بها أحد أو حتى يعلم أنها تعرض على الشاشة الصغيرة فى الشهر الكريم، والذى قد يعود لعدة عوامل مثل جودة تنفيذ العمل من إخراج وإنتاج وتمثيل، أو ضعف القصة المقدمة، أو عدم وجود دعاية إعلانية كافية وسط سباق رمضانى شرس بأكثر من 37 مسلسلا لهذا العام.

ونستعرض فى التقرير التالى مسلسلات رمضان لم يسمع عنها أحد فى رمضان 2025، ومنها:

مسلسل الحلانجي

يشارك محمد رجب بعمل من بطولته هذا العام يحمل اسم “الحلانجي” وبرغم الدعاية المقبولة للمسلسل إلا أن العامل الذى تسبب فى عدم جذبه للجمهور هو تكرار بطل المسلسل لنفس الشخصية التى يظهر بها فى العديد من الأعمال، وهى شخصية النصاب “الجان” الوسيم، والذى سبق وقدمها فى أعمال مثل فيلم “ثمن دستة أشرار” مع ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا.

وبرغم أن مسلسل “الحلانجي” يشكل عودة محمد رجب بعد غياب دام 5 سنوات عن البطولة الدرامية الرمضانية منذ تقديمه مسلسل “علامة استفهام” فى رمضان 2019.

مسلسل “الحلانجي”، من بطولة محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفى ومحمود قابيل وعبير صبرى وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

جريمة منتصف الليل

يعد مسلسل “جريمة منتصف الليل” هو الثالث الذى تشارك به الفنانة رانيا يوسف فى الموسم الرمضانى 2025، وأقلهم نجاحًا، والذى قد يعود للقصة التى أكد صناع العمل والمؤلف محمد الغيطى أنها ”مستوحاة من قصة حقيقية” حيث يناقش مقتل هبة ابراهيم العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها منذ أكثر من 15 عامًا، والذى لم ينجح فى لفت أنظار المشاهدين والذى قد يعود لعدم المعالجة الصحيحة للقصة الواقعية.

وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل غامضة لطالبتين جامعيتين فى سكن جامعى للفتيات، وتتشابك الأحداث فى إطار من الغموض والإثارة، وتقدم النجمة رانيا يوسف شخصية راقصة، والذى أثار جدلًا حول الشخصية ولكن برغم ذلك لم ينجح فى جذب المشاهدين.

مسلسل “جريمة منتصف الليل” من بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مسلسل للأذكياء فقط

يعرض مسلسل “للأذكياء فقط” خلال الموسم الرمضانى 2025 وهو من بطولة نجم “مسرح مصر” حمدى الميرغنى.

تدور أحداث مسلسل للأذكياء فقط حول ثلاثة أطباء يسعون لاختراع علاج لمرض نادر، مما يضعهم فى سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة، وهو من بطولة حمدى الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمود البزاوي، ومن تأليف فليمون وريمون وفادى صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل جوما

يشارك مسلسل جوما للنجمة الكبيرة ميرفت أمين والفنان محمود عبدالمغنى فى السباق الرمضانى لعام 2025، برغم الأسماء الكبيرة بالعمل والنجوم البارزين إلا أن المسلسل فشل فى خلق أى دائرة نقاش حوله سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذا لأنه لم يشاهده أحد سواء لسوء الدعاية الإعلانية أو ضعف تنفيذ العمل بالإضافة إلى القصة التى لا تضيف أى فكرة جديدة وسط نزال شرس تحاول من خلاله الأعمال جذب أنظار المشاهد.

وبرغم ضعف القصة إلا أن العمل مكون من 30 حلقة ما يجعل الأحداث بطيئة بشكل كبير وينفر المشاهد من متابعة أحداثه، والتى تدور فى سياق اجتماعى داخل عيادة نفسية، حيث تتقاطع حياة الطبيب النفسى مع العديد من الأشخاص من حوله.

ويضم مسلسل جوما كلًا من ميرفت أمين، ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، فراس سعيد، ومارتينا عادل، من إخراج محمد النقلي.

مسلسل أسود باهت

تشارك سوسن بدر فى رمضان 2025 بمسلسل “أسود باهت” مع مجموعة كبيرة من النجوم، ولكن برغم الشكل الفريد لعرض العمل الذى ينقسم إلى ثلاث حكايات، يقوم ببطولتها كل من سوسن بدر وسهر الصايغ ونسرين طافش، كلً منهم يستحوذ على 5 حلقات من المسلسل إلا أنه لم ينجح فى جذب الجمهور لمتابعته، وربما يعود السبب الرئيسى لذلك سواء الدعاية وشراسة النزال الرمضانى الذى يحتم على بعض الأعمال الجيدة نسبيًا بالسقوط من “رادار” المتابعين لكثرة الأعمال الدرامية المطروحة هذا العام.

نقلا عن العدد الورقي

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